Lazio, è ora delle visite mediche per Maldini: le foto del suo arrivo a Villa Mafalda

Con meno di una settimana alla chiusura della finestra di mercato invernale, la Lazio ha ufficializzato un altro acquisto e si tratta di Daniel Maldini, profilo sempre stato nel mirino del Ds Fabiani ma che non trova il consenso da parte del Comandante. Dopo essere atterrato ieri a Fiumicino, questa mattina l'ex Atalanta si è recato a Villa Mafalda per svolgere le visite mediche.

Lazio, acquistato Daniel Maldini: cifra e formula

Soltanto gli accertamenti medici separano il nuovo calciatore dalla firma del contratto, stipulato con la formula di un prestito iniziale poco inferiore a un milione di euro e una clausola di opzione di acquisto non obbligatoria a 14 milione, che potrebbe diventare vincolante nel caso di una qualificazione della Lazio in Europa. Per quanto riguarda l'estensione del contratto, invece, Daniel Maldini potrebbe vestire la maglia biancoceleste fino al 2030, periodo durante il quale avrà uno stipendio annuale di 1, 4 milioni di euro.

Daniel Maldini a Villa Mafalda: le immagini