Noslin nel mirino di un club europeo: i dettagli

Interesse dalla Francia

Il futuro di Tijjani Noslin potrebbe presto allontanarsi da Roma. Non solo Fiorentina e Torino: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche il Monaco si è inserito nella corsa per l’attaccante della Lazio. Il club francese avrebbe già avviato i contatti con i biancocelesti per valutare la fattibilità dell’operazione.

Formula da definire e spazio ridotto

Le parti stanno discutendo soprattutto la formula del trasferimento, che potrebbe concretizzarsi attraverso un prestito con diritto di riscatto oppure con obbligo. Con l’arrivo di Daniel Maldini dall’Atalanta, Noslin è ormai chiuso nel reparto offensivo della Lazio e la sua permanenza nella Capitale appare sempre meno probabile. L’ipotesi di un’uscita nell’ultima settimana del mercato di gennaio prende quindi sempre più corpo.