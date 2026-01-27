Lazio, la Società ha già scelto il ruolo di Maldini: ecco in che posizione giocherà

Daniel Maldini, arrivato ieri dell'Atalanta, può ricoprire vari ruoli nel reparto offensivo, tuttavia, la dirigenza ha già scelto la sua posizione

Ormai è fatta per Daniel Maldini,  l'ex Atalanta è già arrivato a Villa Mafalda per svolgere le visite mediche e successivamente potrà firmare il contratto con la Lazio e svolgere il primo allenamento.  Il calciatore,  che non trova il consenso del mister, è in grado di ricoprire molti ruoli, tuttavia, la dirigenza ha già scelto la posizione che ricoprirà nella rosa biancoceleste. 

Lazio, arrivato Maldini: il suo ruolo nella rosa

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante l'ex Milan, Monza e Atalanta sia in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, come trequartista,  ala sinistra e falso centravanti, la Società biancoceleste ha già deciso che il calciatore verrà utilizzato come vice Zaccagni, posizione decisa soprattutto vista la scarsa presenza di Pedro e il suo addio al termine della stagione. 

L'ufficialità del suo arrivo

