Lazio, spunta il nuovo main sponsor: indizio social su Polymarket

Indiscrezioni social da parte del club biancoceleste hanno annunciato il nuovo main sponsor

Ginevra Sforza /

Come annunciato questa mattina da La Repubblica, la Lazio avrebbe raggiunto un accordo con un nuovo sponsor.

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Lazio-Polymarket verso l'ufficialità

A fornire l'indizio è stato lo stesso club biancoceleste, che attraverso alcune storie pubblicate su Instagram ha lasciato intravedere il marchio destino a comparire come main sponsor sulle casacche dei calciatori. Dal video diffuso sui canali ufficiali, infatti emergono chiaramente il logo di Polymarket.

Al momento non è ancora arrivata l'ufficialità, ma gli indizi social lasciano pochi dubbi.

Le immagini

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