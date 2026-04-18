Lazio, spunta il nuovo main sponsor: indizio social su Polymarket
Indiscrezioni social da parte del club biancoceleste hanno annunciato il nuovo main sponsor
Come annunciato questa mattina da La Repubblica, la Lazio avrebbe raggiunto un accordo con un nuovo sponsor.
Lazio-Polymarket verso l'ufficialità
A fornire l'indizio è stato lo stesso club biancoceleste, che attraverso alcune storie pubblicate su Instagram ha lasciato intravedere il marchio destino a comparire come main sponsor sulle casacche dei calciatori. Dal video diffuso sui canali ufficiali, infatti emergono chiaramente il logo di Polymarket.
Al momento non è ancora arrivata l'ufficialità, ma gli indizi social lasciano pochi dubbi.