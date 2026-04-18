40 anni di Lazialità: la presentazione del libro per celebrare un anniversario speciale

Quarant'anni di Lazialità rivivono tra le pagine dell'ultimo libro di Guido De Angelis, dedicato a questo importante anniversario. La presentazione ufficiale del libro ripercorre la storia di una fede che unisce generazioni, tra ricordi emozionanti e i momenti iconici che hanno segnato quattro decenni unici. Un viaggio appassionato, celebrato insieme in un appuntamento di grande significato, che ha reso omaggio al glorioso cammino biancoceleste raccontato dal noto autore.

Mi fa piacere avere tutti i lettori di lazialita qui. La nascita di Forza Lazio e la mia prima collaborazione? Era di Chinaglia e Felice, c'era anche Abodi. Mi chiesero di scrivere qualche lettera e chiesi al Corriere dello Sport di parlare anche di Lazio. Abodi poi mi permise di scrivere del tifo organizzato, ricevetti molte lettere. Ho ancora valigie con lettere scritte mano, a cui rispondevo sempre a tutte. Non avrei mai pensato di diventare giornalista. Io volevo solo scrivere una rivista per i tifosi. Cominciai quest'avventura nel 1985, con la Lazio in Serie B. Andai da Chinaglia e Felice, lui era su tutte le furie e Giorgio mi chiese cosa stessi facendo. Io ci rimasi un po' male ma poi chiamarono Bomba che era il centralinista e mi dissero di fare ciò che dovevo fare. La prima copertina era dedicata ai tifosi e a tutte le vittime di Bruxelles. Con "È nata la Lazio made in Chimenti" era finita Lazialità. Dopo mi arrivò una telefonata che mi disse che c'era la possibilità di far ripartire Lazialità. Quell'anno partimmo dal meno 9 e quella forma di giornale ebbe molto successo, anche perché era gratis. Arrivo l'ultima giornata dove la rivista riportava la scritta "O Vicenza O Vita". Rodolfo lavorava nella copisteria di Roberto Rossi e lo convinse a far ripartire Lazialità per la terza volta.