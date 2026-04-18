Lazio-Polymarket, di cosa si occupa il nuovo sponsor
Nelle ultime ore la piattaforma Polymarket è tornata al centro dell'attenzione, soprattutto nell'ambiente biancoceleste: la società ha infatti pubblicato sui propri canali social delle storie che indicavano di un possibile accordo con la società di scommesse, come nuovo main sponsor.
Di cosa si occupa Polymarket?
La piattaforma Polymarket non è nuova in Italia, dove negli ultimi mesi ha fatto molto discutere. Fondata nel 2020, si tratta di un sito di prediction market, un mercato digitale in cui gli utenti possono puntare sull'esito di eventi futuri di ogni tipo.
La piattaforma che fa discutere in Italia
Basata sull'utilizzo di criptovalute e tecnologie blockchain, la piattaforma consente di fare previsioni su una vasta gamma di temi, dalla politica internazionale agli scenari economici, fino ai conflitti militari. Le giocate avvengono, basate su blockchain e wallet digitali, rendono difficile l'identificazione degli scommettitori.