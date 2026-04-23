Coppa Italia, Sarri: "I rigori vanno studiati. Le scelte dei tifosi? Hanno le loro motivazioni"

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di LSC per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia della Lazio.

Le parole di Sarri a LSC

In Coppa abbiamo fatto un bel cammino, partita di grande cuore, gruppo solido, si sono comportati da uomini soffrendo tutti insieme. Il percorso è stato di grande livello, ci dà soddisfazione, eliminando queste squadre dà importanza alla finale, dà soddisfazione ai tifosi, stanno tutti davanti alla televisione a soffrire.

Rigori? Vanno studiati, nelle ultime 3 giornate è stata fatta affondo l’analisi. Motta ha qualità particolari, ne ha parati 4 su 5 stasera, 1 a Bologna, nessuno ha questi numeri in Serie A, spero rimanga umile, deve ancora migliorare. Prima finale come allenatore della Lazio? Quando per esperienza ci sei, non basta.

Ho sempre portato rispetto alle scelte dei tifosi, avranno le loro motivazioni, se dovessero tornare facendoci una sorpresa sarei l’allenatore più felice del mondo.