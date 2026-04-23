Conferenza Sarri: "Azione di Gila? Giusto non dare il rigore. Sulla mano di Scalvini..."

Il mister Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia del club biancoceleste.

La conferenza stampa di Sarri

Sicuramente è tra le più grintose che io abbia mai allenato. Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l'anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l'Atalanta. Una partita non fa una stagione, ma esso ci permette di fare una finale. Mi devo basare un percorso di tanti mesi".

Se ho parlato con Lotito sul futuro? No, non abbiamo ancora parlato di futuro oggi. Parole di Luca Percassi? Uno è un fuorigioco oggettivo, l'altro posso dire che non era fallo a Cremona così come non era questo. Su Gila c'è stata la ribattuta e da regolamento era giusto non dare rigore. Invece la mano di Scalvini c'era eccome: mi dovrei lamentare anche io allora.