Patric: "Lazio? Per me è speciale. Noi abbiamo qualcosa che gli altri non hanno, abbiamo cuore"

Patric è intervenuto ai microfoni di LSC e Radio Tv Serie A per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia della Lazio.

Le parole di Patric a LSC

La squadra è stata straordinaria, quando giochi queste partite da dentro o fuori si può sbagliare tecnicamente, ma l'atteggiamento no. A livello umano e di sacrificio tutti quanti ci meritiamo la finale. Abbiamo reagito nella maniera giusta, ce lo meritiamo, non abbiamo mai mollato nonostante questa stagione difficile. Motta? Questa mattina ne ha parati tanti in allenamento, lui è un ragazzo straordinario, mi ha sorpreso tanto anche per la tranquillità con cui sta giocando, che non è normale alla sua età. La Lazio è questo, una squadra che soffre ma tutti insieme portiamo a casa qualcosa. Mi auguro per i tifosi e per questo gruppo di vincere. Ora dobbiamo riposare e preparare al meglio questa finale per alzare la coppa. Abbiamo qualcosa che le altre non hanno, abbiamo cuore, questa città e questi colori sono speciali. Ce lo meritiamo. Ho passato anche momenti difficili, la Lazio è speciale, non è una squadra normale, è una famiglia, mi auguro davvero di vincerla.

Le parole di Patric a Radio Tv Serie A

Per descrivere le nostre emozioni non servono le parole, si sa benissimo dal riflesso dela nostra faccia. Per mille motivi è stata una stagione difficilissima ma questo gruppo non ha mai mollato e ha cercato sempre di attraversare le difficoltà in maniera positiva. Penso che in questa Coppa Italia meritavamo per tanti motivi un traguardo simile. Siamo molto felici, speriamo di portarla a casa in finale. Mi trovo molto bene da vertice basso, sono molto felice di questa posizione e di dare il mio contributo alla squadra. Sono felice nel nuovo ruolo, ma l’importante è che la squadra vinca: l’ho sempre detto, la Lazio prima di tutto.