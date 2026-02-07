Primavera Milan-Lazio, le due squadre arrivano allo Sportitalia Village: il video

AIn vista dell'incontro Milan-Lazio, valido per la 23a giornata del Campionato Primavera e in programma alle 13:00, le due squadre sono scese in campo allo SportItalia Village di Carate Brianza e sui social SportItalia, piattaforma dove è possibile seguire il match, ha riportato il video.

La designazione arbitrale

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille

Assistenti: Nicola Morea e Mattia Bettani

Il video riportato da SportItalia