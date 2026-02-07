Primavera Milan-Lazio, le due squadre arrivano allo Sportitalia Village: il video

In vista del match Milan-Lazio, valido per la 23a giornata del Campionato Primavera, le due squadre sono scese in campo allo SportItalia Village, ecco il video

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

AIn vista dell'incontro Milan-Lazio, valido per la 23a giornata del Campionato Primavera e in programma alle 13:00, le due squadre sono scese in campo allo SportItalia Village di Carate Brianza e sui social SportItalia, piattaforma dove è possibile seguire il match, ha riportato il video.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La designazione arbitrale 

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille
Assistenti: Nicola Morea e Mattia Bettani

Il video riportato da SportItalia 

Women Live | Serie A, Genoa-Lazio 1-1: Martin pareggia i conti