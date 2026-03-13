Quali sono le proprietà più ricche in Serie A: la Top10

Il calcio italiano è ormai ben lontano da quello degli anni 2000 che guidava il movimento con tutti i più grandi campioni che vestivano una maglia in Serie A. Allo stato attuale, però, quali sono le proprietà più ricche d'Italia? Forbes ha stilato una classifica delle dieci proprietà più ricche.

La Top10 delle proprietà più ricche

Al primo posto troviamo, e non è una sorpresa, i fratelli Hartono con 18,9 e 19,8 miliardi di dollari; al secondo posto si piazza la Roma grazie ai Friedkin e i loro 11,4 miliardi di dollari; chiude il podio la famiglia Saputo al Bologna con 6,4 miliardi. Subito fuori dalla Top3 c'è la famiglia Commisso con 5,6 miliardi di dollari, mentre al quinto posto troviamo la prima società fuori dalla Serie A è il Vicenza di Renzo Rosso con 4,5 miliardi. A seguire in ordine: Juventus, Inter, Cremonese, Milan e chiude la classifica L'Atalanta.

