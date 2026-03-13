Insigne: "se ci salviamo aspetto Immobile al Pescara…"

Lorenzo Insigne è stato al centro di una lunga telenovela di mercato, che ha riguardato anche la Lazio, l'ex Toronto ha poi scelto negli ultimi giorni di questa sessione di mercato invernale di tornare al Pescara.

L'ex Napoli si è raccontato in una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, tra i tanti temi affrontati anche la Nazionale e…Ciro Immobile.

Perché non sono rientrato in Serie A?

Il problema è stato la condizione fisica. Mi sono allenato da solo per 5-6 mesi dopo la fine dell'esperienza a Toronto e capisco chi non se l'è sentita di rischiare. Ma sapevo che mi sarebbe bastato poco per ripartire, ci ho sempre creduto. Verratti mi ha chiamato e mi ha detto che mi avrebbero aspettato sino all'ultimo giorno di mercato. Non hanno messo in dubbio la mia condizione, sono stato cercato anche da altre società di Serie B ma volevo tornare solo a Pescara per chiudere un cerchio. Senza pensare alla classifica e ora vogliamo fare questo miracolo di salvarci.

Le parole di Insigne su Immobile al Pescara

Immobile - Fraioli

Era a Bologna, stava andando a Parigi: se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo. Servirà poco a convincerlo, come hanno fatto con me.

Le parole di Insigne sulla Nazionale