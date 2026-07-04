Mario Gila a un passo dal Milan: le cifre dell'affare

Nonostante la presa di posizione della società biancoceleste, che riteneva Mario Gila non in vendita, il blitz del Milan di giovedì 2 luglio ha cambiato i piani non solo della Lazio, ma anche del Napoli e dell'Atalanta, superate dalla fortissima concorrenza dei rossoneri. Il difensore centrale ha infatti raggiunto un accordo con il club meneghino per un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro fissi più bonus, per arrivare ai 5,5 totali.

Gila verso il Milan, manca ancora l'accordo con la Lazio

Tuttavia, sarà necessario anche un altro passo fondamentale per considerare Mario Gila un giocatore rossonero: l'accordo con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, manca ancora l'intesa tra i due club. La Lazio valuta il cartellino di Gila tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus compresi, e i rossoneri sarebbero intenzionati a mettere sul tavolo un'offerta da 25 milioni di base fissa più 5 di bonus, per superare l'offerta della Dea di 22 milioni più bonus, che, a differenza del Milan, non ha mai raggiunto un accordo economico con il giocatore.

La dirigenza del Diavolo conta di chiudere l'operazione già la prossima settimana: è infatti previsto un incontro tra l'agente del giocatore e i capitolini lunedì 6 luglio.