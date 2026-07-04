Mario Gila a un passo dal Milan: le cifre dell'affare

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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Nonostante la presa di posizione della società biancoceleste, che riteneva Mario Gila non in vendita, il blitz del Milan di giovedì 2 luglio ha cambiato i piani non solo della Lazio, ma anche del Napoli e dell'Atalanta, superate dalla fortissima concorrenza dei rossoneri. Il difensore centrale ha infatti raggiunto un accordo con il club meneghino per un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro fissi più bonus, per arrivare ai 5,5 totali.

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Gila verso il Milan, manca ancora l'accordo con la Lazio

Tuttavia, sarà necessario anche un altro passo fondamentale per considerare Mario Gila un giocatore rossonero: l'accordo con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, manca ancora l'intesa tra i due club. La Lazio valuta il cartellino di Gila tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus compresi, e i rossoneri sarebbero intenzionati a mettere sul tavolo un'offerta da 25 milioni di base fissa più 5 di bonus, per superare l'offerta della Dea di 22 milioni più bonus, che, a differenza del Milan, non ha mai raggiunto un accordo economico con il giocatore. 

La dirigenza del Diavolo conta di chiudere l'operazione già la prossima settimana: è infatti previsto un incontro tra l'agente del giocatore e i capitolini lunedì 6 luglio.

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