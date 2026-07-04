Sergi Domínguez per il post Gila: contatti intensificati tra le parti

Dopo l’addio di Alessio romagnoli, anche il destino di Mario Gila è ormai segnato: il difensore spagnolo è sempre più vicino al Milan e il club si prepara a perdere un'altra pedina fondamentale in difesa, oltre anche a Ivan Provedel, ormai a un passo dall’Inter.

Dal canto suo, la Lazio, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, non vuole farsi trovare impreparata e per questo motivo starebbe già lavorando sul fronte delle entrate: la priorità è individuare al più presto un difensore centrale che vada a sostituire lo spagnolo.

Sergi Domínguez per il post Gila

Uno dei nomi seguiti con più interesse per il post Gila è Sergi Domínguez, centrale classe 2005 della Dinamo Zagabria, ma cresciuto nelle giovanili del Barcellona. Nelle ultime ore la Lazio avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del giocatore, cercando di avvicinarsi alle richieste del club croato, che potrebbe lasciar partire il giovane per 10 milioni di euro, una cifra impegnativa ma non proibitiva, alla luce delle imminenti cessioni che potrebbero sbloccare le trattative in entrata.