Lotito su tutte le furie: "Non voglio parlare di calcio"

Questo pomeriggio, presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma, la società biancoceleste ha organizzato il 2° convegno contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. All'ingresso dell'evento, il presidente Claudio Lotito è stato intercettato da alcuni giornalisti che hanno posto alcune domande al patron riguardo alla situazione dello Stadio Flaminio, alla stagione della Lazio appena conclusa e al futuro del tecnico Maurizio Sarri.

Tuttavia, Lotito, visibilmente irritato, non ha gradito le domande dei giornalisti e ha risposto in modo seccato di non voler parlare di calcio.

Lotito all'ingresso del Convegno

Non parliamo di calcio. Stiamo qui per parlare di altre cose. Non voglio parlare di calcio questa è una manifestazione che non parla di calcio. Chiaro?

Il video