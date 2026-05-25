Moretto: “nelle prossime ore incontro Sarri-Lotito. L’Atalanta…”

Come riportato da Matteo Moretto, nelle prossime ore ci sarà l’incontro decisivo tra Sarri e Lotito

Beniamino Civitelli /

Sì è ufficialmente chiusa la stagione 2025-26 della Serie A tra sorprese, conferme e colpi di scena è arrivato il momento di tirare le somme.

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Nelle prossime ore incontro Sarri-Lotito

Come riportato da Matteo Moretto, nelle prossime ore ci sarà l’incontro decisivo tra Sarri e Lotito per risolvere l‘uscita del Comandante. Sempre come raccontato dall’esperto di calciomercato è tutto fatto per il tecnico biancoceleste con l’Atalanta sulla base di un contratto triennale.

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