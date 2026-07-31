Lazio, scintille tra Gattuso e Taylor: cosa è successo durante l'allenamento e la 'punizione' del mister

La Lazio ritrova immediatamente la serenità dopo le tensioni emerse nell'allenamento di ieri mattina a Formello. Protagonisti Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor, al centro di un acceso confronto che aveva fatto rapidamente il giro del web, alimentando le preoccupazioni dei tifosi.

L'episodio, però, si è risolto nel giro di poche ore. Dopo un chiarimento avvenuto durante il pranzo della squadra, il centrocampista olandese è tornato regolarmente ad allenarsi nel pomeriggio, mettendo fine a un caso che sembrava poter assumere proporzioni ben diverse.

L'accaduto rappresenta però un segnale chiaro della gestione di Gattuso. L'allenatore vuole intensità, concentrazione e massimo impegno da parte di tutti, senza alcuna differenza tra giocatori di primo piano e compagni meno utilizzati.

Gattuso detta le regole: nessun privilegio per nessuno

Per il tecnico calabrese non esistono gerarchie quando si tratta di atteggiamento. Taylor, considerato da molti uno dei migliori centrocampisti della rosa biancoceleste e tra le note più positive dal suo arrivo a gennaio, è stato trattato come qualsiasi altro componente del gruppo.

Alla ripresa della seconda parte del ritiro, mercoledì, Gattuso aveva già lanciato un messaggio forte allo spogliatoio.

«Ora iniziamo a fare sul serio, voglio vedere più verve nelle sedute. Al piattume preferisco un vaffa in più.»

Una frase che ha fissato immediatamente il livello di intensità richiesto per affrontare una stagione che si annuncia complicata, sia sul campo sia all'Olimpico, senza il sostegno del pubblico.

Lo scontro con Taylor e il chiarimento nel pomeriggio

Durante la seduta mattutina, Taylor ha accusato un colpo ricevuto in un normale contrasto di gioco. Il centrocampista si è fermato lamentandosi, ma Gattuso ha giudicato l'intervento regolare e gli ha ordinato di proseguire l'allenamento.

Il confronto verbale, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è proseguito fino alla decisione dell'allenatore di interrompere la partecipazione del giocatore alla seduta, invitandolo a togliersi la casacca e a rientrare negli spogliatoi prima della conclusione dell'allenamento.

Le immagini, riprese dalle telecamere dei canali ufficiali del club, hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando l'apprensione dei tifosi. In un momento in cui il calciomercato della Lazio procede con difficoltà, tra risorse economiche limitate e trattative sfumate, la prospettiva di un problema con Taylor aveva inevitabilmente aumentato la tensione nell'ambiente.

A poco più di due settimane dall'esordio ufficiale contro il Mantova in Coppa Italia, infatti, gli unici nuovi arrivi restano Pedraza e Doekhi, entrambi acquistati a parametro zero.

Nella pagina successiva la ‘punizione’ che Gattuso ha deciso per Taylor