Morto Franco Baresi, aveva 66 anni

Il campione era da tempo malato. L'anno scorso si era parlato di «asportazione di un nodulo polmonare». L'infanzia in provincia di Brescia, figlio di contadini, poi la carriera che lo ha portato a essere un idolo

L'annuncio prematuro dei giorni scorsi

È morto oggi 31 luglio all'età di 66 anni Franco Baresi, ex capitano del Milan. L'annuncio della società rossonera: «Perso un battito del nostro cuore». Il campione era da tempo malato

L'annuncio del Milan su X

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura.