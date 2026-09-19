Mandas nel post: "Importante tornare a casa con i tre punti. Sono felice di essere rimasto"

Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Venezia-Lazio.

Abbiamo fatto un grande lavoro per questa vittoria. Nei primi 20-25 minuti abbiamo fatto bene, poi abbiamo fatto un po’ di fatica. La cosa importante è che torniamo a casa con i tre punti. Gattuso? Mi dà tanta fiducia, in campo faccio tutto per la squadra e per lui. Di questa fatica ne avevo tanto bisogno. Sono contento di esser rimasto e ho l’opportunità per giocare.