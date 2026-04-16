Lazio, infortunio per Alessio Furlanetto: il comunicato della Società
Ecco il comunicato della Società biancoceleste riguardo le condizioni del secondo portiere Alessio Furlanetto
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Nella lunga lista di biancocelesti infortunati si è recentemente aggiunto anche Alessio Furlanetto, secondo portiere della rosa.
Il comunicato della Lazio
A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:
Durante l’allenamento Alessio Furlanetto ha riportato un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio destro con interessamento legamentoso. Nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti diagnostici per definirne la prognosi.