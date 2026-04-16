Lazio, infortunio per Alessio Furlanetto: il comunicato della Società

Ecco il comunicato della Società biancoceleste riguardo le condizioni del secondo portiere Alessio Furlanetto

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
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Nella lunga lista di biancocelesti infortunati si è recentemente aggiunto anche Alessio Furlanetto, secondo portiere della rosa.

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Il comunicato della Lazio

A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Durante l’allenamento Alessio Furlanetto ha riportato un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio destro con interessamento legamentoso. Nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti diagnostici per definirne la prognosi.

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