Lazio, amichevole a Formello: in arrivo la sfida speciale con un grande ex del passato

Sabato 14 novembre alle ore 11:00, Formello ospiterà un'interessante amichevole durante la sosta per le Nazionali. La Lazio di Gattuso affronterà infatti il Mgarr United, la squadra maltese guidata dal mister Andrea Agostinelli.

La carriera da allenatore di Agostinelli

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Andrea Agostinelli ha intrapreso una lunga carriera in panchina. Dai primi passi con Mantova e Pistoiese, ha guidato piazze storiche come Ternana, Piacenza, Napoli, Crotone e Salernitana. Negli anni più recenti si è messo alla prova all'estero, allenando in Albania (Partizani Tirana e Skënderbeu), in Congo con il Motema Pembe e a Malta con il Gudja United. Dopo la parentesi come tecnico e dirigenziale al Benevento nel 2023, ha intrapreso l'avventura alla guida del club maltese Mgarr United, pronto ora a riabbracciare e rincontrare da avversario la sua amata Lazio.

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