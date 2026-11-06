Nazionali, i convocati del Portogallo: la scelta su Tavares

Il Portogallo ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni in Nations League

Beniamino Civitelli /
Tavares
Tavares - Fraioli

Nel weekend ultima giornata dedicata agli impegni dei club prima della sosta per le nazionali. I selezionatori in questi giorni stanno diramando la lista dei convocati per i prossimi impegni.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Tavares convocato dal Portogallo

Nuno Tavares farà parte della selezione portoghese, che prenderà parte ai prossimi impegni di Nations League. Il terzino biancoceleste, nonostante la notizia di un affaticamento muscolare negli ultimi giorni, non sarà dunque a Formello a disposizione di Gattuso durante le prime settimane di novembre.

Il post

 

Provedel e l’Inter: «Un sogno che si realizza». Il ricordo di Toldo
Lazio, amichevole a Formello: in arrivo la sfida speciale con un grande ex del passato