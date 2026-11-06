Nazionali, i convocati del Portogallo: la scelta su Tavares
Il Portogallo ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni in Nations League
Tavares - Fraioli
Nel weekend ultima giornata dedicata agli impegni dei club prima della sosta per le nazionali. I selezionatori in questi giorni stanno diramando la lista dei convocati per i prossimi impegni.
Tavares convocato dal Portogallo
Nuno Tavares farà parte della selezione portoghese, che prenderà parte ai prossimi impegni di Nations League. Il terzino biancoceleste, nonostante la notizia di un affaticamento muscolare negli ultimi giorni, non sarà dunque a Formello a disposizione di Gattuso durante le prime settimane di novembre.
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