Sven-Goran Eriksson oggi avrebbe compiuto 78 anni: la nota del club

Nella giornata di oggi, l'ex allenatore e leggenda biancoceleste Sven-Goran Eriksson avrebbe compiuto 78 anni. Una figura che rimane ancora oggi nei cuori del popolo laziale, grazie allo storico lavoro svolto tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del 2000, periodo in cui ha saputo scrivere pagine indelebili della storia della Lazio, contribuendo a segnare il periodo d'oro del club, culminato con la storica vittoria del secondo Scudetto.

La nota della società

Nato a Torsby (Svezia) il 5 febbraio 1948, Sven-Göran Eriksson ha avuto una breve carriera da difensore in patria per poi essere costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per un grave infortunio. Ha così di intraprendere il percorso da allenatore che, dopo aver mosso i primi passi in patria, lo ha portato a guidare il Benfica ed alcune squadre di Serie A per poi approdare in biancoceleste ne giugno 1997. In 136 partite al timone della Lazio, ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea. Oggi Sven-Göran Eriksson, l’allenatore più vincente della storia biancoceleste, avrebbe compiuto 78 anni.

Il post del club