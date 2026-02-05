Lazio-Atalanta, la posizione definitiva dei gruppi organizzati: il comunicato

Dopo la gara interna contro il Genoa, in cui i tifosi biancocelesti hanno scelto di non entrare allo Stadio Olimpico lasciandolo vuoto come forma di protesta nei confronti della società, il tifo organizzato si è preso alcuni giorni di riflessione per valutare le prossime mosse e la strategia da adottare per proseguire la contestazione.

La decisione

Nella giornata di ieri, dopo un incontro tra i gruppi organizzati, è arrivata la decisione definitiva in vista di Lazio-Atalanta. Una scelta estremamente difficile, ma che ha portato ancora una volta alla conferma della linea già intrapresa: l'Olimpico resterà vuoto.

La risonanza internazionale ottenuta dalla protesta nella scorsa partita è stata significativa e proprio per questo, seppur a malincuore, i tifosi hanno deciso di proseguire su questa strada. Anche in occasione della sfida contro l'Atalanta, i sostenitori biancocelesti si ritroveranno a Ponte Milvio per tifare Lazio, senza però fare ingresso allo Stadio.

Il comunicato