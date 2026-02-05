Paglia: "Fallimento totale di questa società. Mando la mia solidarietà ai tifosi. Romagnoli..."
L'intervento radiofonico dell'ex dirigente biancoceleste Guido Paglia
L'intervento nella trasmissione “Sei Volte Buongiorno” in onda su Radiosei Guido Paglia, ex dirigente biancoceleste durante la gestione di Sergio Cragnotti.
Paglia a Radiosei
La comunicazione è certamente molto importante ma secondaria rispetto a ciò che è accaduto alla Lazio. Puoi saper comunicare più o meno bene ma se la società fa degli errori clamorosi, colleziona omissioni, non c’è comunicatore bravo che tenga. Il problema è quello che sta facendo il presidente; sta raccogliendo i frutti di ciò che ha seminato.
La petizione firmata in 36mila, vorrà dire qualcosa. Si evince il fallimento totale della gestione di questa società: di questo dovrebbe prendere atto il presidente.
Continua l'ex dirigente biancoceleste
Ormai c’è un solco che non ha correttivi; è un muro contro muro. Lo ha voluto lui, c’erano stati mille modi per uscirne. Ma lui pensa di essere il più bravo e che gli altri siano tutti cretini. In questa condizione non ci sono margini di miglioramento. Capisco i tifosi, a cui mando la mia solidarietà.
Romagnoli è il simbolo di ciò che sta accadendo. Capitano del Milan, talmente tifoso della Lazio che ha scelto il 13 di Nesta, che accetta la Lazio per amore, da tifoso, e poi è stato rimbambito di promesse non mantenute.