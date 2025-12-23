Ufficiale, l'ex Lazio Stankovic è nuovamente alla guida della Stella Rossa
L'ex biancoceleste Dejan Stankovic è tornato alla guida del club serbo Stella Rossa, ecco la conferenza del mister
Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball
Dopo aver guidato il club nel 2019, essere cresciuto nelle giovanili ed essere sceso in campo con la maglia della Prima Squadra, prima del trasferimento alla Lazio, Dejan Stankovic è ritornato al timone della Stella Rossa. La sua prima esperienza si era chiusa nel 2022, dopo l'eliminazione ai play-off di Champions League ma con 3 Campionati e 2 Coppe Nazionali conquistati, ed ora, dopo le dimissioni dallo Spartak Mosca, l'ex Lazio è tornato a guidare il club in cui e' cresciuto.
