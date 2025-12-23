La Roma avanza per Raspadori: il punto sulla trattativa

La Roma vuole accontentare le richieste di Gasperini e per questo si sta muovendo in anticipo sul calciomercato: il reparto sotto osservazione è l’attacco, il tecnico giallorosso non è soddisfatto dei suoi due numeri nove.





La Roma avanza per Raspadori: la situazione

La società giallorossa vuole regalare un nuovo attacco al suo allenatore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi è previsto un summit con l’Atletico Madrid per Raspadori, nome accostato alla Lazio nelle scorse settimane. La squadra spagnola vorrebbe l’obbligo di riscatto, la Roma invece preferirebbe il diritto; la cifra sarebbe intorno ai 2 milioni di euro con il riscatto fissato a 18.

Calciomercato Roma, Zirkzee è ad un passo: la situazione

L’attaccante olandese ex Bologna e attualmente in forza al Manchester United, è pronto a tornare in Italia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’operazione con la squadra inglese è in dirittura d’arrivo: si parla di un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni condizionato dall’eventuale qualificazione in Champions League. Tuttavia bisognerà trovare una soluzione a Dovbyk e a Ferguson.