Si chiude il caso Okoye, l'Udinese risarcisce Snaitech: il comunicato

Nel corso della partita Lazio-Udinese dell'11 marzo 2024, il portiere Maduka Okoye era stato accusato di essersi fatto ammonire volontariamente per via di un accordo con uno degli scommettitori e, dopo essere stato ammonito per perdita di tempo, è stato squalificato per due mesi dal tribunale federale nazionale per la violazione dell'articolo 4, riguardante la violazione della lealtà sportiva.

Udinese, si chiude il caso Okoye

Come riportato da Il Messaggero Veneto, la società di scommesse Snaitech ha ritirato la querela nei confronti di Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, per l'episodio avvenuto nella partita contro la Lazio dell'11 marzo 2024, infatti, la società friulana ha deciso di pagare il risarcimento per chiudere la vicenda.

Maurizio Miculan, legale dell'Udinese, a Il Messaggero Veneto