Si chiude il caso Okoye, l'Udinese risarcisce Snaitech: il comunicato
Il caso di Maduka Okoye è stato chiuso, la Società friulana ha risarcito Snaitech, ecco il comunicato
Nel corso della partita Lazio-Udinese dell'11 marzo 2024, il portiere Maduka Okoye era stato accusato di essersi fatto ammonire volontariamente per via di un accordo con uno degli scommettitori e, dopo essere stato ammonito per perdita di tempo, è stato squalificato per due mesi dal tribunale federale nazionale per la violazione dell'articolo 4, riguardante la violazione della lealtà sportiva.
Udinese, si chiude il caso Okoye
Come riportato da Il Messaggero Veneto, la società di scommesse Snaitech ha ritirato la querela nei confronti di Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, per l'episodio avvenuto nella partita contro la Lazio dell'11 marzo 2024, infatti, la società friulana ha deciso di pagare il risarcimento per chiudere la vicenda.
Maurizio Miculan, legale dell'Udinese, a Il Messaggero Veneto
È stato raggiunto con il legale di Snaitech un accordo che ha portato alla remissione di querela, senza riconoscimento di responsabilità alcuna, al solo scopo di eliminare i costi e le alee che ogni giudizio implica, ponendo così fine a una esposizione mediatica del caso di cui nessuno sentiva il bisogno. Il tribunale, il prossimo 13 maggio, dichiarerà, quindi, il non doversi procedere per estinzione del reato nei confronti di tutti gli imputati, chiudendo definitivamente la vicenda, senza alcuna conseguenza negativa per le parti coinvolte.