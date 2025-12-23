Si chiude il caso Okoye, l'Udinese risarcisce Snaitech: il comunicato

Il caso di Maduka Okoye è stato chiuso, la Società friulana ha risarcito Snaitech, ecco il comunicato

Michelle De Angelis /
Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball
Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball

Nel corso della partita Lazio-Udinese dell'11 marzo 2024, il portiere Maduka Okoye era stato accusato di essersi fatto ammonire volontariamente per via di un accordo con uno degli scommettitori e, dopo essere stato ammonito per perdita di tempo, è stato squalificato per due mesi dal tribunale federale nazionale per la violazione dell'articolo 4, riguardante la violazione della lealtà sportiva. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Udinese, si chiude il caso Okoye

Come riportato da Il Messaggero Veneto, la società di scommesse Snaitech ha ritirato la querela nei confronti di Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, per l'episodio avvenuto nella partita contro la Lazio dell'11 marzo 2024, infatti, la società friulana ha deciso di pagare il risarcimento per chiudere la vicenda.

Maurizio Miculan, legale dell'Udinese, a Il Messaggero Veneto 

È stato raggiunto con il legale di Snaitech un accordo che ha portato alla remissione di querela, senza riconoscimento di responsabilità alcuna, al solo scopo di eliminare i costi e le alee che ogni giudizio implica, ponendo così fine a una esposizione mediatica del caso di cui nessuno sentiva il bisogno. Il tribunale, il prossimo 13 maggio, dichiarerà, quindi, il non doversi procedere per estinzione del reato nei confronti di tutti gli imputati, chiudendo definitivamente la vicenda, senza alcuna conseguenza negativa per le parti coinvolte.

Lazio, incontro tra Fabiani e l'agente Riso a Formello: proposto un centrocampista
Ufficiale, l'ex Lazio Stankovic è nuovamente alla guida della Stella Rossa