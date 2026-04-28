Piscedda: "Ho visto una squadra che sta bene fisicamente…"

Sulle frequenze di Radio Laziale è intervenuto Massimo Piscedda per commentare il roboante pareggio per 3-3 tra Lazio e Udinese.

Le parole di Piscedda a Radio Laziale

Gli ultimi dieci minuti sono stati i più divertenti. Il primo tempo è stato sotto tono, piano piano la partita si è rianimata. Alcuni gol sono stati molto belli. Si prosegue per l'obiettivo che è la Coppa Italia. Ho visto una Lazio che sta bene fisicamente.

Sui calciatori

Noslin ha giocato poco quest'anno quindi approfitterei di questo minutaggio. Taylor si vedeva che era stanco. Il primo è tempo è stato negativo da parte di tutti. L'Udinese passeggiava, la Lazio peggio. Non ho visto nessuno che ha fatto bene. Dia oggi non è emerso. Sono contento per Pellegrini che ha fatto un gran gol. Le reti sono state quasi tutte di pregevole fattura.

Gol subiti

Non li so interpretare. Ormai le difese non riescono a tenere più nessun risultato. Non ci sono più difensore capaci di blindare un risultato e tenerlo con i denti. Non hanno la percezione del pericolo, quindi il gol lo subisci.

Sarri