Piscedda: "Ho visto una squadra che sta bene fisicamente…"

Sulle frequenze di Radio Laziale è intervenuto Massimo Piscedda per commentare il roboante pareggio per 3-3 tra Lazio e Udinese

Beniamino Civitelli /
Lazio

Sulle frequenze di Radio Laziale è intervenuto Massimo Piscedda per commentare il roboante pareggio per 3-3 tra Lazio e Udinese.

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Le parole di Piscedda a Radio Laziale

Gli ultimi dieci minuti sono stati i più divertenti. Il primo tempo è stato sotto tono, piano piano la partita si è rianimata. Alcuni gol sono stati molto belli. Si prosegue per l'obiettivo che è la Coppa Italia. Ho visto una Lazio che sta bene fisicamente.

Sui calciatori

Noslin

Noslin ha giocato poco quest'anno quindi approfitterei di questo minutaggio. Taylor si vedeva che era stanco. Il primo è tempo è stato negativo da parte di tutti. L'Udinese passeggiava, la Lazio peggio. Non ho visto nessuno che ha fatto bene. Dia oggi non è emerso. Sono contento per Pellegrini che ha fatto un gran gol. Le reti sono state quasi tutte di pregevole fattura. 

Gol subiti

Non li so interpretare. Ormai le difese non riescono a tenere più nessun risultato. Non ci sono più difensore capaci di blindare un risultato e tenerlo con i denti. Non hanno la percezione del pericolo, quindi il gol lo subisci. 

Sarri

Sono d'accordo con Sarri. La forma non può essere tirata fuori quando serve. Ogni partita va giocata e aggredita per arrivare al top alla partita più importante. Io preferisco sempre fare una partita importante prima di un obiettivo piuttosto che con partita di medio-bassa classifica perché ti preparano. Giocare prima con l'Inter? Auguri! Sarà una partita a scacchi. Vedremo come scenderanno in campo le due squadre.

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