Pedullà: "Sarri nome in evidenza per il Napoli in caso di addio di Conte…"

Maurizio Sarri in una stagione “devastante”, come l'ha definita lui stesso, è riuscito a portare i biancocelesti in finale di Coppa Italia dopo un percorso netto sconfiggendo le due finaliste dello scorso anno e l'Atalanta, mentre in campionato da gennaio in poi la Lazio ha trovato la quadra giusta, nonostante un mercato altamente deficitario, e ha un passo da zona Europa.

Sarri nome in evidenza per il Napoli

Sarri - Fraioli

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio, però, nonostante altri due anni di contratto è molto incerto e tutto passerà dalla programmazione che gli sottoporrà la società in estate. Come riportato da Alfredo Pedullà, Sarri è uno dei nomi caldi per il calciomercato delle panchine ed è in evidenza in una lista ristrettissima del Napoli in caso di addio di Conte. L'esperto di calciomercato ha sottolineato come Sarri è attenzionato anche da altre due squadre di Serie A, ma prima di tutto il Comandante parlerà con la Lazio per decidere il suo futuro.

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