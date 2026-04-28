Cardone: "La questione centravanti va chiarita. Immaginare un Lazio senza Romagnoli…"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, per fare il punto sulle notizie di casa Lazio.

Da capire meglio le condizioni di Cataldi che ieri non ha giocato per sintomi influenzali ma alla vigilia era in campo per l’allenamento. Sarri stesso ha detto che recupererà Gila e Zaccagni ma su Cataldi non ha dato certezze. So che è alle prese con un affaticamento, ma niente di preoccupante. A Bergamo è entrato in un momento delicato, quindi stava bene anche perché ha pure calciato il rigore. Al momento comunque il centrocampo è Basic, Patric e Taylor.