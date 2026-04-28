Cardone: "La questione centravanti va chiarita. Immaginare un Lazio senza Romagnoli…"
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, per fare il punto sulle notizie di casa Lazio
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, per fare il punto sulle notizie di casa Lazio.
Le parole di Giulio Cardone a Radiosei
Peccato per non aver accorciato ulteriormente sull’Atalanta, ma il pari ci sta. Serata incredibile, con un finale molto acceso.
Gli infortunati
Da capire meglio le condizioni di Cataldi che ieri non ha giocato per sintomi influenzali ma alla vigilia era in campo per l’allenamento. Sarri stesso ha detto che recupererà Gila e Zaccagni ma su Cataldi non ha dato certezze. So che è alle prese con un affaticamento, ma niente di preoccupante. A Bergamo è entrato in un momento delicato, quindi stava bene anche perché ha pure calciato il rigore. Al momento comunque il centrocampo è Basic, Patric e Taylor.
Romagnoli
Sarri aveva ragione quando a gennaio diceva che senza Romagnoli sarebbe stata un’altra Lazio. Immaginare un Lazio, per come sta incidendo, senza Romagnoli sarebbe complicato.
Mercato
Il mercato si programma prima, magari la qualificazione in Champions può spostare i piani, ma non la Coppa Italia. Delle valutazioni vanno fatte, la programmazione è fondamentale. In alcuni ruoli devi investire: la questione centravanti va chiarita, con Ratkov cosa si vuole fare?.