Sassuolo-Pisa, Candé nella storia: rigore record dopo soli 5 secondi

Candé entra nella storia… nel modo sbagliato: rigore dopo soli 5 secondi

Record incredibile al fischio d’inizio di Sassuolo-Pisa: Fali Candé stende Idrissa Touré dopo appena 5 secondi, firmando il fallo da rigore più veloce della storia della Serie A. Una ingenuità clamorosa che ha immediatamente cambiato l’inerzia del match.

Nzola segna, ma il vantaggio dura poco: Matic risponde con un gol da urlo

Dal dischetto Nzola non sbaglia e porta subito avanti il Pisa, ma l’illusione dura pochissimo. Al 6’, infatti, Matić pesca un jolly dalla distanza e rimette tutto in equilibrio. Un avvio da montagne russe, con un nuovo record scritto… e non certo quello che Candé avrebbe voluto.