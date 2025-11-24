Sassuolo–Pisa: pari spettacolare, nerazzurri beffati nel finale

Pisa avanti due volte, ma la vittoria esterna resta un tabù

Finisce 2-2 la sfida tra Sassuolo e Pisa, un match vivace e ricco di occasioni. I nerazzurri segnano ancora lontano dall’Arena Garibaldi, come accaduto contro Napoli e Milan: questa volta sono Nzola e Meister a trovare la rete. Nonostante le due fiammate, però, la squadra toscana non riesce a chiudere i conti e deve rimandare ancora una volta il ritorno al successo in trasferta, che manca ormai da 34 anni.

Thorstvedt castiga nel finale, sesto pari dei nerazzurri

Il Sassuolo resta aggrappato alla partita e nel finale trova il gol del definitivo 2-2 con Thorstvedt, che spezza i sogni di gloria del Pisa e lo costringe al sesto pareggio stagionale. La squadra di Aquilani sale così a quota 10 punti, rimanendo a -7 dal Sassuolo di Fabio Grosso. Un risultato amaro per i nerazzurri, che confermano personalità in trasferta ma mancano ancora la zampata decisiva.