Sono passati circa due mesi da quando una lesione di secondo grado al retto femorale destro ma adesso Taty Castellanos può finalmente essere schierato in campo dal Comandante, anche se al momento è difficile che tanto titolare sin da subito.

Lazio, il ritorno di Taty Castellanos

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex Girona tornerà a disposizione per il mister Maurizio Sarri già dall'incontro con il Milan a San Siro, in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45. Un'ottima notizia per la squadra, soprattutto dato che nelle prossime giornate la Lazio dovrà affrontare grandi sfide, infatti, per il 4 dicembre è prevista la seconda gara contro i rossoneri, per il match di Coppa Italia, e il 9 dicembre si scenderà in campo contro il Bologna, in vista di questi incontri il recupero di Taty Castellanos è essenziale.

