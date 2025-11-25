Lazio, ritorna Taty Castellanos: ecco quando potrà schierato in campo dal Comandante

Finalmente l'attesa è finita, Taty Castellanos può ritornare in campo insieme al resto della squadra, ecco quando potrà essere riutilizzato

Michelle De Angelis /
Castellanos, Lazio
Fraioli

Sono passati circa due mesi da quando una lesione di secondo grado al retto femorale destro ma adesso Taty Castellanos può finalmente essere schierato in campo dal Comandante, anche se al momento è difficile che tanto titolare sin da subito.

Lazio, il ritorno di Taty Castellanos 

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex Girona tornerà a disposizione per il mister Maurizio Sarri già dall'incontro con il Milan a San Siro, in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45. Un'ottima notizia per la squadra, soprattutto dato che nelle prossime giornate la Lazio dovrà affrontare grandi sfide, infatti, per il 4 dicembre è prevista la seconda gara contro i rossoneri, per il match di Coppa Italia, e il 9 dicembre si scenderà in campo contro il Bologna, in vista di questi incontri il recupero di Taty Castellanos è essenziale.

