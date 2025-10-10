Shock nel calcio: si rompe il collo durante una partita e rischia la paralisi ( le immagini )
Un calciatore del Togo è vittima di un grave incidente in Cina
Shock nel mondo del calcio. Durante una partita di campionato in Cina, il centrocampista togolese Samuel Asamoah, di 31 anni, ha subito un grave incidente: dopo essere stato spinto durante la corsa, da un avversario, è andato a sbattere violentemente con la testa contro un pannello pubblicitario LED a bordo campo, riportando la frattura del collo.
Il comunicato ufficiale del club
Il club cinese Guangxi Pingguo, dove milita Asamoah, ha comunicato che il calciatore rischia una paraplegia alta a causa di fratture multiple e gravi danni ai nervi. La paraplegia indica l’impossibilità di muovere volontariamente le parti inferiori del corpo.
Le immagini social
Vedere le immagini di quanto accaduto mostrano la gravità della dinamica e il violento colpo subito da Asamoah. Tramite il suo profilo Instagram, Sportmediaset, condivide il breve video del brutto infortunio del centrocampista togolese.