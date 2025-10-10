Shock nel calcio: si rompe il collo durante una partita e rischia la paralisi ( le immagini )

Un calciatore del Togo è vittima di un grave incidente in Cina

Leoni Andrea /

Shock nel mondo del calcio. Durante una partita di campionato in Cina, il centrocampista togolese Samuel Asamoah, di 31 anni, ha subito un grave incidente: dopo essere stato spinto durante la corsa, da un avversario, è andato a sbattere violentemente con la testa contro un pannello pubblicitario LED a bordo campo, riportando la frattura del collo.

Il comunicato ufficiale del club

Il club cinese Guangxi Pingguo, dove milita Asamoah, ha comunicato che il calciatore rischia una paraplegia alta a causa di fratture multiple e gravi danni ai nervi. La paraplegia indica l’impossibilità di muovere volontariamente le parti inferiori del corpo.

Le immagini social

Vedere le immagini di quanto accaduto mostrano la gravità della dinamica e il violento colpo subito da Asamoah. Tramite il suo profilo Instagram, Sportmediaset, condivide il breve video del brutto infortunio del centrocampista togolese.

 

