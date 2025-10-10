L'ex allenatore della Lazio Petkovic fa sognare l'Algeria

Era una missione non facile tanto meno scontata quella dell'Algeria di raggiungere la partecipazione ai prossimi Mondiali di calcio che si giocheranno nel 2026. L'artefice di questo successo è sicuramente l'allenatore Vladimir Petkovic, l'ex Lazio infatti ha compiuto quasi un miracolo nel conquistare, con la sua nazionale, l'accesso alla prossima prestigiosa competizione.

Gli ultimi Mondiali dell'Algeria

Veri e propri fallimenti gli ultimi Mondiali per l'Algeria. Infatti dopo il mancato approdo al torneo 2018 e 2022, la rappresentativa nord-africana ha strappato il pass per il torneo internazionale del prossimo anno battendo la Somalia con un secco e travolgente 3-0, assicurandosi in questo modo un posto tra le grandi, il tutto avvenuto addirittura con 90 minuti di anticipo.

Petkovic alla Lazio

Approdo a sorpresa nel 2012 per il tecnico di Sarajevo. Nella capitale arriva tra lo scetticismo e le perplessità. Gli unici ad esser convinti del colpo sono il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare. Petkovic è protagonista di un girone d'andata di altissimo livello, dove arriva ad occupare le primissime posizioni giocando anche un gran bel calcio poi l'improvviso calo. Tanti i punti persi, tanti rumors sul suo futuro e una coppa Italia che va avanti a gonfie vele fino al famoso 26 maggio del 2013. Il resto è storia, l'allenatore entra nelle pagine biancocelesti in eterno per una vittoria che per sempre segnerà nella capitale gioia da una parte, dolore e frustrazione dall'altra.