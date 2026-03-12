Verso il Milan, il punto sugli infortuni: le condizioni di Romagnoli e Basic

Dopo la vittoria casalinga contro il Sassuolo, Maurizio Sarri ha ritrovato solo nella giornata di ieri l’organico per cominciare a lavorare sulla formazione anti-Milan. Infatti, i biancocelesti ospiteranno domenica prossima alle ore 20:45, per la terza partita interna consecutiva, il Milan di Allegri.

Verso il Milan, diversi dubbi di formazione per Sarri

Tuttavia non sarà semplice per Sarri schierare la formazione titolare, soprattutto a causa dei numerosi infortuni e acciacchi che continuano a colpire la sua rosa. Infatti, sono ancora tanti i punti di domanda, a partire dalle condizioni di Romagnoli e Basic.

Il centrale si è fermato in occasione della sfida di campionato contro i neroverdi ed è stato costretto al cambio forzato all'intervallo. Nella stessa partita si è fermato anche Cataldi, ma a differenza della difensore biancoceleste il numero 32 non sarà sicuramente a disposizione di Sarri contro i rossoneri.

Restano ancora diversi punti interrogativi soprattutto sulle condizioni del centrocampista croato che, nel caso in cui non dovesse rientrare, porterebbe il tecnico a puntare nuovamente su Patric davanti alla difesa.

Basic ancora in bilico

Nella giornata di ieri infatti Basic ha lavorato a parte ma, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, oggi dovrebbe tornare almeno in parte in gruppo. Diverse volte il centrocampista ha provato a rientrare, ma i precedenti tentativi sono falliti e per questo bisognerà avere massima cautela sulle sue condizioni.

Sospiro di sollievo per Romagnoli

Buone notizie invece arrivano per quanto riguarda Alessio Romagnoli: le sue condizioni sembrano non destare particolari preoccupazioni. Il difensore ha accusato un risentimento al polpaccio, soprattutto dopo il pesante colpo subito contro l’Atalanta. L’ematoma, come anche confermato dello stesso tecnico, non si era ancora riassorbito e per questo ha avvertito un fastidio che ha portato Sarri a sostituirlo all'intervallo.

Nella giornata di oggi è prevista una doppia seduta, ma bisognerà valutare solo nei prossimi giorni le condizioni del centrale biancoceleste per capire se potrà essere utilizzato contro il Milan. Sarà necessaria cautela e, per questo motivo, resta in preallarme Provsgaard.