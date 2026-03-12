Infortunio Cataldi, out contro il Milan: quando è previsto il rientro

Sono state purtroppo confermate le sensazioni negative riguardo alle condizioni del centrocampista biancoceleste. Nella giornata di ieri Danilo Cataldi, insieme ad Romagnoli, si è sottoposto ad accertamenti per evidenziare l’entità degli infortuni rimediati contro il Sassuolo.

Cataldi out contro il Milan

Gli esami hanno infatti confermato che Cataldi non sarà a disposizione del mister Sarri in occasione della sfida contro il Milan. Inoltre, gli accertamenti hanno evidenziato un lieve stiramento al polpaccio sinistro che, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, lo terrà ai box fino alla sosta.

Quando è previsto il rientro

C’è comunque la speranza che il centrocampista possa rientrare in occasione della trasferta contro il Bologna, gara precedente alla pausa per gli impegni delle nazionali, ma servirà grande cautela.

Ad ogni modo il calciatore sarà sottoposto a diverse valutazioni quotidiane per monitorare le sue condizioni ed evitare di rischiarlo a ridosso della sfida con i rossoblù, in programma domenica 22 marzo. Sfida che dista circa due settimane da quella contro il Sassuolo, in cui ha rimediato il problema fisico.

Nonostante sia una corsa contro il tempo, la sfida contro il Bologna resta in dubbio: il centrocampista potrebbe rientrare tra i convocati soltanto il 4 aprile, in occasione della gara contro il Parma, quindi dopo la sosta per le nazionali.