Belahyane a LSC: "In campo mi trovo a mio agio, nella prima gara da titolare la prestazione è stata ottima..."
Le parole di Belahyane post partita: "Una Vittoria importante..."
Timothy Rogers
Le parole di Belahyane
Terza giornata di Campionato: la Lazio conquista in trasferta la vittoria contro l'Udinese. A segnare le due reti sono Frattesi e Gudmundsson al suo esordio.
A fine partita, ai micfroni di LSC, è intervenuto Belahyane, queste sono le sue parole:
Una Vittoria importante, la reazione della squadra non era scontata, c'è molta soddisfazione. In campo mi trovo a mio agio, nella prima gara da titolare la prestazione è stata ottima.