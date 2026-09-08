Belahyane a LSC: "In campo mi trovo a mio agio, nella prima gara da titolare la prestazione è stata ottima..."

Le parole di Belahyane post partita: "Una Vittoria importante..."

Alisia Cerqua /
Timothy Rogers
Timothy Rogers

Le parole di Belahyane

Terza giornata di Campionato: la Lazio conquista in trasferta la vittoria contro l'Udinese. A segnare le due reti sono Frattesi e Gudmundsson al suo esordio. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

A fine partita, ai micfroni di LSC, è intervenuto Belahyane, queste sono le sue parole:

Una Vittoria importante, la reazione della squadra non era scontata, c'è molta soddisfazione. In campo mi trovo a mio agio, nella prima gara da titolare la prestazione è stata ottima.

Conferenza Gudmundsson: "Felice di aver potuto festeggiare con i tifosi della Lazio. Gol?..."