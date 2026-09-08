Conferenza Gudmundsson: "Felice di aver potuto festeggiare con i tifosi della Lazio. Gol?..."

Il biancoceleste Albert Gudmundsson è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Lazio e Udinese

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Il biancoceleste Albert Gudmundsson è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Lazio e Udinese.

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La conferenza stampa di Gudmundsson

Dopo il gol ero molto felice, non per il gol ma per la vittoria di squadra. So che come dice il mister posso giocare dove è necessario quindi darò il massimo per la squadra. A chi dedico il gol? Il gol per me è stato veramente speciale, soprattutto perché è stato il gol vittoria. Sono stato felice di vedere i tifosi della Lazio supportarci e poter festeggiare con loro.

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