Parma-Lazio, Fabiani: "Mercato? Si può fare anche con le idee. Sul futuro di Tavares..."

La Lazio ha l'obbligo di invertire il trend negativo in trasferta e oggi ha l'occasione di farlo contro il Parma. Il mese di dicembre sarà importante, i biancocelesti dopo la sfida di oggi dovranno affrontare Cremonese e Udinese, entrambe vicine alla Lazio in termini di classifica. Nel pre partita, il direttore Fabiani ha parlato della squadra e del mercato: ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

IPA

Parma-Lazio, le parole di Fabiani nel pre partita

C’è una partita importante da giocare, poi si penserà alle altre, la squadra è in crescita speriamo di dare continuità. Mercato? Chiaro le riflessioni siano ai massimi livelli, il calcio si può fare in tanti modi, anche con le idee, non per forza chi spende di più ha ragione, per quanto ne so visto il confronto con allenatore e presidente, siamo concentrati su qualche operazioni da fare, le teniamo per noi.

Il futuro di Tavares