Percassi: "Gli errori arbitrali hanno condizionato il risultato. Il rigore di Gila?..."

Antonio Percassi è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della semifinale di Coppa Italia Atalanta-Lazio.

Le dichiarazioni di Antonio Percassi a Sportmediaset

Di fronte a una prestazione ottima della squadra c’è un evidente errore nell’occasione del gol annullato a Ederson è un vero peccato. Ci sono stati diversi errori dell’arbitro. Dispiace perché si è buttata via una qualificazione meritata su un episodio chiave che ha condizionato pesantemente il risultato.

Non si può ricondurre tutto a quest’episodio. Non è la prima volta che ci capita, anche contro la Lazio. Abbiamo ancora una ferita aperta dalla finale del 2019 che abbiamo perso. Oggi ci vediamo penalizzati maniera incredibile. Non è giustificabile un errore in partite di questo tipo, con la posta in palio così alta e gli strumenti a disposizione. Lascia l’amaro in bocca. Ci sono episodi decisivi come questo.