Da Immobile a Luis Alberto: tanti ex Lazio esultano per la finale

La Lazio raggiunge la finale di Coppa Italia e moltissimi ex biancocelesti esultano sui social

Beniamino Civitelli /
Immobile
Immobile - Fraioli

Esulta il popolo biancoceleste, che vede la Lazio tornare in finale di Coppa Italia al termine della lotteria dei rigori alla New Balance Stadium di Bergamo. Esultano, però, anche molti ex calciatori biancocelesti che sui proprio profili social hanno reagito alla vittoria in semifinale della Lazio.

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La reazione di Immobile

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La reazione di Caicedo

La reazione di Luis Alberto

Il Diez nelle proprie storie ha repostato il video dei festeggiamenti della Lazio e la storia della moglie, che aveva invece omaggiato i tifosi biancocelesti a Tor Di Quinto.

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