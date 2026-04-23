Cataldi: "Sapevamo di dover soffrire, quest'anno è stata la nostra forza"

Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia.

Sapevamo di venire qui per una gara tosta, l'Atalanta è una squadra fortissima che ha tanti giocatori importanti, anche entrando dalla panchina. Sapevamo di dover soffrire. Quest'anno è stata la nostra forza, soffrire anche in silenzio nei momenti difficili e poi regalarci queste gioie. Speriamo bene, ma siamo contenti.

Motta? Grande ragazzo, grande umiltà. Si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, non era facile anche perché veniva da un altro campionato e si è buttato in mezzo a una situazione difficile. Complimenti a lui, li merita tutti.