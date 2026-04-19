Paradiso canta, i tifosi laziali rispondono: cori al Palazzetto. I video

La passione per la Lazio travalica i confini dello stadio e invade anche il mondo della musica. Durante il recente concerto di Tommaso Paradiso al Palazzetto dello Sport all'Eur, l'atmosfera si è accesa, infatti, dopo l'esecuzione del brano "I Romantici", il pubblico ha intonato spontaneamente un coro da stadio, gridando a gran voce "Forza Lazio Alè". Un momento di grande coinvolgimento che ha trasformato per qualche minuto il palazzetto in una sorta di Curva Nord, testimoniando quanto il legame tra la tifoseria e la squadra sia vivo anche in contesti estranei al calcio. Un evento che non sorprende vista anche la profonda fede biancoceleste del cantante. Inoltre, la tifoseria ha intonato anche dei cori contro il gestore Claudio Lotito, dimostrando il continuo della protesta contro la dirigenza biancoceleste.

Il coro biancoceleste riportato da Brigata Lazio

Il coro contro Lotito riportato da Brigata Lazio