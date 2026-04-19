Atalanta, Palladino: "Coppa Italia? Obiettivo. La Lazio è in salute, dobbiamo dare tutto"
Al termine di Roma-Atalanta, il mister Raffaele Palladino si è espresso ai microfoni ufficiali del club, parlando anche della semifinale contro la Lazio
Raffaele Palladino si è espresso ai microfoni ufficiali del club al termine dell'incontro Roma-Atalanta, parlando anche della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì 22 aprile alle ore 21:00 e visibile in chiaro su Italia 1.
Le parole di Palladino
Coppa Italia? E’ un nostro obiettivo, un sogno. Mercoledì affrontiamo una Lazio in salute e dobbiamo dare tutto. Sicuramente dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Da domani (oggi n.d.r.) inizieremo a pensare alla partita di mercoledì.
Atalanta-Lazio: le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.