Koopmeiners: "Siamo un po’ arrabbiati, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol"

Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Juventus-Lazio, terminato con un pareggio.

Siamo un po’ arrabbiati perchè abbiamo avuto occasioni per far gol ma sono mancati i passaggi finali e i tiri. Con questo mister vogliamo attaccare tanto, a me piace così. Per la Juve per me è un buon modo di giocare, creiamo tanto ed è bello. Ma è normale che puoi attaccare anche in difesa. Forse siamo un po’ poco precisi, sicuramente come abbiamo visto oggi dobbiamo fare meglio.