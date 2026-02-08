Koopmeiners: "Siamo un po’ arrabbiati, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol"

Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Juventus-Lazio, terminato con un pareggio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Koopmeiners a Dazn

Il morale della rosa bianconera

Siamo un po’ arrabbiati perchè abbiamo avuto occasioni per far gol ma sono mancati i passaggi finali e i tiri. Con questo mister vogliamo attaccare tanto, a me piace così. Per la Juve per me è un buon modo di giocare, creiamo tanto ed è bello. Ma è normale che puoi attaccare anche in difesa. Forse siamo un po’ poco precisi, sicuramente come abbiamo visto oggi dobbiamo fare meglio.

Le occasioni

Mi spiace, penso che era un gran momento per andare in vantaggio. Avevamo avuto anche delle occasioni prima. Io non ho visto che Thuram era in fuorigioco, ho pensato a fare solo gol.

