Sarri: "Clima della squadra positivo. Tensioni tra Società e tifosi? Spero che finiscano"

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Juventus-Lazio, terminato con un pareggio.

Le dichiarazioni di Sarri a Dazn

Sullo 0-2 mancava ancora tanto tempo e la Juventus è stata brava. Il rammarico è che a 5 minuti dalla fine abbiamo avuto la palla dell’1-3 e l’abbiamo sprecata.

Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo. Mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono difficilmente distruggibili, stanno reagendo a tutto e non hanno mai piegato la testa di fronte alle difficoltà. Dal punto di vista morale mi dà soddisfazione.

Douglas Costa

Lui era un fuoriclasse. In carriera ha avuto tanti problemi per colpe di chi l’ha allenato ma anche per colpe sue. Ha fatto meno di quello che poteva fare, è un fuoriclasse ‘top mondo’ .

Il clima