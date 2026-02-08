Sarri: "Clima della squadra positivo. Tensioni tra Società e tifosi? Spero che finiscano"
Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Juventus-Lazio, terminato con un pareggio
Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Juventus-Lazio, terminato con un pareggio.
Le dichiarazioni di Sarri a Dazn
Sullo 0-2 mancava ancora tanto tempo e la Juventus è stata brava. Il rammarico è che a 5 minuti dalla fine abbiamo avuto la palla dell’1-3 e l’abbiamo sprecata.
Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo. Mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono difficilmente distruggibili, stanno reagendo a tutto e non hanno mai piegato la testa di fronte alle difficoltà. Dal punto di vista morale mi dà soddisfazione.
Douglas Costa
Lui era un fuoriclasse. In carriera ha avuto tanti problemi per colpe di chi l’ha allenato ma anche per colpe sue. Ha fatto meno di quello che poteva fare, è un fuoriclasse ‘top mondo’ .
Il clima
Dentro la squadra c’è un clima abbastanza positivo. I ragazzi hanno entusiasmo e passione, poi entrare all’Olimpico vuoto è stata una sensazione bruttissima anche per noi. Speravamo che le diatribe tra la società e i tifosi finissero