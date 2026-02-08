Le pagelle di Juventus-Lazio, Isaksen show poi troppi sprechi davanti

E' la sfida della domenica sera di questa 23sima giornata del campionato di serie A, Juventus-Lazio all'Allianz Stadium di Torino. Due squadre con lo stesso obiettivo, ovvero portare a casa punti. Alla fine il risultato è di 2-2 tra occasioni, spettacolo e gol. Il doppio vantaggio biancoceleste siglato da Pedro e Isaksen viene ripreso dalle reti di McKennie e Kalulu. Qualche rimpianto per Sarri ed i suoi che si divorano due occasioni incredibili con Dele-Bashiru e Noslin.

