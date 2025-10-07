Lazio, la squadra si prepara ad affrontare l'Atalanta: il piano settimanale del Comandante

Una breve pausa per le Nazionali e poi la rosa biancoceleste dovrà scendere nuovamente in campo ma stavolta ad attenderla sarà una delle Big, infatti, il 19 ottobre alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo si disputerà l'incontro Atalanta-Lazio. Nel frattempo il mister Maurizio Sarri ha ideato il programma per preparare le aquile al meglio, con la speranza che si riesca a recuperare qualche calciatore al momento infortunato.

Atalanta-Lazio: il programma di Sarri contro la Dea

Il Comandante Maurizio Sarri ha un piano ben preciso per preparare la squadra al meglio e tentare di sconfiggere la Dea, infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo i due giorni di riposo concessi dal mister, domani e giovedì la rosa biancoceleste scenderà in campo alle ore 15:30 per cominciare l'allenamento. Il piano del tecnico proseguirà con una doppia seduta in programma venerdì e, in seguito all'allenamento di sabato mattina, le aquile avranno due giorni di riposo, infatti, si ritroveranno martedì per iniziare ufficialmente la preparazione del match.

